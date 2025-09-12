Η Εθνική Ελλάδος αγωνίζεται στον πιο κρίσιμο αγώνα των τελευταίων 16 ετών, εναντίον της Τουρκίας, για μία θέση στον τελικό του EuroBasket 2025. Από ένα τέτοιο παιχνίδι δεν γινόταν να λείπουν οι Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι μετά την ιστορική πρόκριση επί της Λιθουανίας, έσπευσαν να αγοράσουν εισιτήριο και να μεταβούν στη Ρίγα της Λετονίας.

Επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία και ανυπομονησία, για τον αγώνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και τις πιθανότητες της να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Μάλιστα στις εξέδρες της «Riga Arena» αναμένεται να βρεθούν 1.500 Έλληνες, με στόχο να εμψυχώσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες του, βοηθώντας την Ελλάδα να βρεθεί στον μεγάλο τελικό.

Ενδεικτικό της υποστήριξης των Ελλήνων φιλάθλων, είναι πως δρομολογήθηκαν έκτακτες πτήσεις – τσάρτερ, με τα εισιτήρια να γίνονται «καπνός» σε μικρό χρονικό διάστημα. Τζάμπολ στην αναμέτρηση στις 21:00, με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα να γίνεται από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.