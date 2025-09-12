Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας απέχει πλέον μόλις μία νίκη από την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη του ημιτελικού απέναντι στην αήττητη Τουρκία, στο γήπεδο Arena Riga, το βράδυ της Παρασκευής, με στόχο μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα να γίνεται από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε στα τουρκικά ΜΜΕ που βρίσκονται στη Λετονία, ενόψει του μεγάλου ημιτελικού. Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε πως όποια ομάδα βρεθεί στην καλύτερα μέρα και είναι πιο καλά προετοιμασμένη πνευματικά και τακτικά τότε θα είναι κι εκείνη που θα κερδίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Παράλληλα είπε πως δεν έχει ετοιμάσει ειδικό πλάνο για την αντιμετώπιση του «αστέρα» της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν, τόνισε πως έχει πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον ευχαρίστησε δημόσια για τα καλά λόγια που είπε προς το πρόσωπό του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης για το Ελλάδα – Τουρκία

Για το παιχνίδι: «Δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά. Είναι ένα παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Νιώθω πολύ όμορφα που δεν έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε για μετάλλιο».

Για τον Αλπερέν Σενγκούν: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια. Έχουμε παίξει τόσα πολλά ματς, οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, οπότε η ομάδα που θα είναι σε καλύτερη μέρα θα κερδίσει».

Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν: «Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, έχουμε πολύ καλή σχέση και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για τα καλά του λόγια, είναι σημαντικό να έρχονται από αυτόν αυτά τα λόγια. O καθένας θέλει να προετοιμάζει την ομάδα και την κατάσταση για τον εαυτό του».