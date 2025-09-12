Κατώτερη των περιστάσεων εμφανίσθηκε η εθνική μας ομάδα στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 κόντρα στην ανώτερη Τουρκία, η οποία συνέτριψε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 68-94.

Tο σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα διεκδικήσει στον τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00) απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία το πρώτο χρυσό της ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο μετά το αργυρό του 2001. Στον αντίποδα, η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία (14/9, 17:00) για το τρίτο χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ (1949, 2009) και έκτο στο σύνολο (χρυσά: 1987, 2005, ασημένιο: 1989, χάλκινα: 1949, 2009), μετά από 16… στείρα χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51,72, 68-94.

