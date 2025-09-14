Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τους διεθνείς μας και το τεχνικό επιτελείο της εθνικής μας ομάδας να παραλαμβάνουν τα χάλκινα μετάλλια τους μετά την νίκη με 92-89 στον μικρό τελικό επί της Φινλανδίας.

Οι διεθνείς μας παρατάχθηκαν στη σειρά με την ελληνική σημαία στους ώμους και πρώτο τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου. Η απονομή έγινε με την παρουσία του προέδρου της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόθα, ενώ στο παρκέ βρισκόταν και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Ανδρέας Ζαγκλής.

Αμέσως μετά τον Παπανικολάου, το μετάλλιο του παρέλαβε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΡΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με την «γαλανόλευκη» σε μία ακόμη διοργάνωση. Τελευταίος παρέλαβε το μετάλλιο του δικαιωμένος ο Βασίλης Σπανούλης.