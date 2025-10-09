Ο Παναθηναϊκός «έφυγε» νικητής με σκορ 86 – 84 από τη Βιτόρια ενάντια στη Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Πράσινους» ο Κέντρικ Ναν με 30 πόντους, ενώ εξαιρετική παρουσία είχαν οι Τσέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 20 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και από την πρώτη περίοδο «έφτιαξε» μια διαφορά 6 πόντων. Κατάφερε να κρατήσει την διαφορά και μάλιστα να την αυξάνει συνεχώς στις επόμενες δύο περιόδους, με τους Ναν και Όσμαν να προκαλούν πολλά προβλήματα στην άμυνα των Βάσκων σε όλο το ματς. Η τέταρτη περίοδος ήταν η καλύτερη των Βάσκων, καθώς κατάφεραν να ισοφαρίσουν τον αγώνα, με ένα επιμέρους σκορ 28-13, μειώνοντας την διαφορά 15 πόντων που είχε «κτίσει» ο Παναθηναϊκός.

Ο «μεγάλος» Κέντρικ Ναν με σουτ λίγο πιο μέσα από τη γραμμή του τριπόντου έβαλε «buzzer beater» και έδωσε την δεύτερη νίκη του Παναθηναϊκού στην διοργάνωση.