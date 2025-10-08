Την προσπάθεια μιας λύσης μεταξύ των τρίων πλευρών ώστε να μην υπάρξει σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θα εξετάσουν σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η FIBA, το NBA και η EuroLeague στην Γενέυη. Μέχρι σήμερα, όσα ξέρουμε λένε πως στο μέλλον το ΝΒΑ έχει σκοπό να μπει στα ευρωπαϊκά παρκέ με το NBA Europe League και σκοπός του είναι να γίνει η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, πάνω από τη EuroLeague.

Ένας συμβιβασμός μεταξύ των πλευρών φαίνεται πως θα είναι πολύ δύσκολος καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών είναι τελείως διαφορετικές.

Το ΝΒΑ συνεργάζεται στενά με την FIBA για να πραγματοποιήσει την νέα διοργάνωση και ενώ στην αρχή πρότεινε μία συνεργασία με την EuroLeague, πλέον θέλει την αποκλειστικότητα της διοργάνωσης. Στην αρχή το ΝΒΑ πρότεινε 150 εκατ. ευρώ στην EuroLeague για την πρώτη σεζόν της διοργάνωσης, με το ίδιο να διαχειρίζεται την εμπορική πλευρά, ενώ το ποσό θα αυξανόταν για κάθε χρόνο που η διοργάνωση συνεχιζόταν. Η EuroLeague αρνήθηκε και το ΝΒΑ δεν προσπάθησε ξανά σε μία προοπτική συνεργασίας.

Η νέα διοργάνωση θα πραγματοποιείται αν γίνει ως εξής:

Δώδεκα ομάδες με εγγυημένα συμβόλαια και τέσσερις που θα προκρίνονται από το Basketball Champions League, καθώς θα προκρίνονται ομάδες και από τα εγχώρια πρωταθλήματα. Το πρόγραμμα λέει πως η νέα διοργάνωση θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027.

Το ΝΒΑ υποθέτει πως στην νέα διοργάνωση θα συμμετάσχουν ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Φενερμπαχτσέ και η Αρμάνι Μιλάνο.

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με την Mundo Deportivo, οι παραπάνω ομάδες δεν έχουν ανανεώσει το συμβόλαιό τους με την EuroLeague το οποίο λήγει το 2026, για να έχουν το ελεύθερο να επιλέξουν στο μέλλον μια διοργάνωση που ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που ζητούν.