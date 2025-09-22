Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9) μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, καθώς αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Κηφισίας, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους, σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος.

Ο Κ. Σ., αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοόλ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί με χειροπέδες στα κρατητήρια.

Ο παίκτης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (22/9) ενώπιον της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία του αυτοφώρου.