«Πολλά συγχαρητήρια στην “επίσημη αγαπημένη” εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο.

Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και τη νεολαία της χώρας μας και η σημερινή επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό» αναφέρει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την εθνική ομάδα.