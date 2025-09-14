Τα συγχαρητήριά του στην εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ έστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος έγραψε:

«Ξανά ψηλά η εθνική μας με καταπληκτικό μπάσκετ!

Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας,της συλλογικότητας και της σκληρής δουλειάς.

Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται σχέδιο, στήριξη και υποδομές, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.

Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, τους προπονητές και όσους εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».