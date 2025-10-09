Τζάμπολ για την 3η αγωνιστική της Euroleague σήμερα (9/10), με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από την Μπασκόνια στις 21:30, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 4.

Την ίδια ώρα, η Παρτίζαν υποδέχεται την Αναντολού Εφές (Νova Sports 2), ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό (Nova Sports 6) και αργότερα (21:45), η Παρί φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (Νova Sports Start).

Η δράση ολοκληρώνεται στις 22:00, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Βιλερμπάν (Nova Sports 5).

Οι μεταδόσεις της ημέρας

Παρτίζαν – Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports 2)

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός (21:30, Nova Sports 4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό (21:30, Nova Sports 6)

Παρί – Βίρτους Μπολόνια (21:45, Nova Sports Start)

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν (22:00, Nova Sports 5)