Δραστικές αλλαγές έρχονται στη Euroleague, με τους μετόχους να βρίσκονται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις με FIBA και NBA. Η μεγάλη τριμερής συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή κοινή λίγκα με το NBA στο μέλλον.

Η επόμενη σεζόν θα συνεχιστεί κανονικά, αλλά από το 2027 προβλέπεται νέα δομή: 24 ομάδες, χωρισμένες σε δύο περιφέρειες – Ανατολή και Δύση – όπως στο NBA. Οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις και οι περισσότερες ομάδες φαίνεται πως έχουν ήδη συμφωνήσει με το νέο format.

Στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης για τον Ολυμπιακό και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος. Σε πρώτο πλάνο είναι μία πιθανή μελλοντική συνεργασία με το NBA.