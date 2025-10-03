Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με σκορ 103 – 96 από την Μπαρτσελόνα για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας στην διοργάνωση, σταματώντας στους 27 πόντους. Ο Κώστας Σλούκας είχε double-double, με 18 πόντους και 11 ασίστ.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Το «Τριφύλλι» δεν μπήκε καλά στην πρώτη περίοδο, όντας πολύ άστοχο καθώς πέτυχε καλάθι μετά από τρεισήμισι λεπτά, ενώ η Μπαρτσελόνα είχε ήδη 11 πόντους. Μετά όμως το πρώτο καλάθι του Ναν ο Παναθηναϊκός «ξύπνησε» και η άμυνα του «έσφιξε» και μέσα σε δύο λεπτά έφερε το ματς στους 3 πόντους. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ισοφάρισε με τρίποντο 4 λεπτά πριν την λήξη της περιόδου. Από αυτό το σημείο οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στα ίσα με την Μπαρτσελόνα να είναι ανώτερη, με την ευστοχία του Νόρις από την περιφέρεια να επιτρέπει στην Μπαρτσελόνα να «κτίσει» μια διαφορά 9 πόντων στο τέλος της περιόδου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε πολύ καλύτερα για τους πράσινους, οι οποίοι ξεκίνησαν με ένα 7-0 σερί. Μειώσαν σε λιγότερο από δύο λεπτά την διαφορά στους 2 πόντους. Οι δύο ομάδες μετά από αυτό αντάλλαζαν συνεχώς καλάθια με τον Τόρνικε Σενγκέλια να προκαλεί προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το «Τριφύλλι» μάλιστα «είδε» τον Ναν να δέχεται τεχνική ποινή στα μισά του δεκαλέπτου για διαμαρτυρία αναγκάζοντας τον Αταμάν να τον βγάλει καθώς αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Αμερικανού. Αυτό «στοίχισε» στον Παναθηναϊκό καθώς «κόλλησε» επιθετικά και η Μπαρτσελόνα αύξησε ξανά την διαφορά της στους 6 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου.

Δεύτερο ημίχρονο

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο αυξάνοντας σε λιγότερο από δύο λεπτά την διαφορά πάλι σε διψήφιο αριθμό. Ο Αταμάν έβαλε τον Ναν στο 4ο λεπτό της περιόδου. Ένα τρίποντο του Λαπροβίτολα στα μισά της περιόδου «έστειλε» την διαφορά των δύο ομάδων στους 12 πόντους, την μεγαλύτερη στο παιχνίδι μέχρι εκείνη την στιγμή. Η διαφορά παρέμεινε σταθερά πάνω από τους 9-10 πόντους με το «Τρυφίλλι» να πηγαίνει στην τελευταία περίοδο στο -6, μετά από ένα μικρό «ξέσπασμα» του Παναθηναϊκού στο τέλος της περιόδου, με δύο καλάθια από Ναν και Χουάντσο αλλά και δύο βολές του Σορτς σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις.

Ο Κέβιν Πάντερ πέτυχε το πρώτο καλάθι της τελευταίας περιόδου με σουτ τριών πόντων ενώ στην ακριβώς επόμενη επίθεση, ο Ουίλ Κλάιμπερν ευστόχησε και αυτός από μακριά. Η διαφορά επέστρεψε στους 12 πόντους, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο Πάντερ έβαλε και τρίτο συνεχόμενο τρίποντο για τους Καταλανούς, αυξάνοντας την διαφορά στους 15. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει στους 11 πόντους με ένα τρίποντο του Γκραντ, το οποίο ακολούθησε μετά από ένα καλάθι από κοντά του Χουάντσο από ασίστ του Σλούκα. Ο Χουάντσο μείωσε στους 8 με ένα ακόμα καλάθι από κοντά, όμως ο Λαπροβίτολα «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό με ακόμα ένα τρίποντο. Οι δύο ομάδες αντάλλαξαν καλάθια όμως η ευστοχία της Μπαρτσελόνα από το τρίποντο ήταν αυτή που της έδωσε την νίκη στο τέλος με 7 πόντους ενώ μάλιστα πέτυχε πάνω από 100 πόντους.

Το σκορ στο τέλος της κάθε περιόδου:

26 – 17, 51 – 45, 75 – 69, 103 – 96.