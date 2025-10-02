Μικρό «φρεσκάρισμα» στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού έκανε ο Χρήστος Κόντης για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τους Go Ahead Eagles για τη League Phase του Europa League.

O προπονητής των Πράσινων, επέλεξε στο βασικό σχήμα τους Κώτσιρα, Τουμπά και Ζαρουρί αντί των Ίνγκασον, Καλάμπρια και Τζούριτσιτς, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό.

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.