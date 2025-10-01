Οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θα επηρεάσουν τη λειτουργία του στο ματς Παναθηναϊκός – Go Ahead Eagles για τη League Phase του Europa League, καθώς αρκετές θύρες θα παραμείνουν κλειστές.

Στις εξέδρες διακρίνονται ολόκληρα τμήματα καλυμμένα με ειδικά προστατευτικά πανιά, ένδειξη των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο γήπεδο.

Πίσω από μία εστία, δεξιά, έχει στηθεί ένα λευκό κοντέινερ, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των συνεργείων που εργάζονται στις επισκευές.

Παράλληλα, κοντά στη μεσαία γραμμή δεσπόζει γερανός, τοποθετημένος μπροστά από τις κερκίδες που είναι κλειστές με γκρι καλύμματα, και επιστρατεύεται για τις εργασίες συντήρησης του στεγάστρου.