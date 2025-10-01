Χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο εντός έδρας ματς με τους Go Ahead Eagles. Ο Νιγηριανός διεθνής φορ δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον αστράγαλο, έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα και έτσι δεν υπολογίζεται από τον Χρήστο Κόντη για τη μάχη με τους Ολλανδούς.

Η απουσία του αποτελεί «πονοκέφαλο» για το τεχνικό τιμ, καθώς μοναδικός διαθέσιμος «καθαρός» επιθετικός είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο Γερεμέγεφ – που έδωσε τη λύση στο Αγρίνιο – και ο Πάντοβιτς δεν βρίσκονται στη λίστα της UEFA, αφήνοντας περιορισμένες επιλογές για την κορυφή της επίθεσης. Μια πιο «αναγκαστική» λύση θα μπορούσε να είναι ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος έχει αγωνιστεί ελάχιστα στη θέση του σέντερ φορ.

Στην αποστολή ο Ντραγκόφσκι

Αντίθετα, θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό ήρθαν από τον Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός τερματοφύλακας, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη (01/10) και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Έχει αφήσει πίσω τις ενοχλήσεις στο γόνατο και είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

Εκτός πλάνων παραμένει ο Φακούντο Πελίστρι, που συνεχίζει θεραπείες. Ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή, με πιθανό πρώτο του παιχνίδι το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη στις 19 Οκτωβρίου.