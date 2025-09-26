Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουάννης, μίλησε στην εκπομπή Ομάδα Live για το εντυπωσιακό διπλό του Παναθηναϊκού ενάντια στην Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία με 1-4.

Ανέλυσε το χατ-τρικ του Ζαρουρί, αναφέρθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση του Ρενάτο Σάντσες, την στιγμή του λάθους Λαφόν και Σάντσες στο γκολ των Ελβετών, την διαφορά της εμφάνισης της ομάδας σε σχέση με το ντέρμπι ενάντια στον Ολυμπιακό, το επόμενο ματς ενάντια στον Παναιτωλικό και το αν ο Χρήστος Κόντης θα πρέπει να παραμείνει στον πάγκο του «Τριφυλλιού» μετά από το αποτέλεσμα.

Δείτε την ανάλυση του Νίκου Τζουάννη στο Ομάδα Live:

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή: