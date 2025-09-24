Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε σήμερα Τετάρτη 24/9 την εντός έδρας φανέλα του για τη φετινή σεζόν. Το όνομα του συλλόγου δεσπόζει στο κέντρο της εμφάνισης με ολόχρυσα γράμματα, ενώ όπως αναμενόταν, το κόκκινο χρώμα του χορηγού αντικαταστάθηκε με τον συνδυασμό χρυσού και πράσινου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.

Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.

Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!».