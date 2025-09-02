Είχαν προαναγγελθεί. Είναι γεγονός πως στο πράσινο στρατόπεδο και σε ό,τι αφορά στο μπάσκετ, ζητούσαν αυτό που ορίζεται με απλά λόγια ως «επανεκκίνηση». Οι αλλαγές ήρθαν και ανακοινώθηκαν. Ισως τον μύλο των εξελίξεων να κίνησε (και) ο τραυματισμός του Λεσόρ, με την αποθεραπεία που δεν κύλησε όπως θα ανέμεναν οι περισσότεροι.

Επί της ουσίας, τι έχουμε; Τα ηνία του Medical Department αναλαμβάνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, με άμεσους συνεργάτες τους ιατρούς Κωνσταντίνο Λιώση και Ιωάννη Γιαννακόπουλο. Πάει να πει πως η συνεργασία με την προηγούμενη κατάσταση σταματά και μένει να φανεί, στο αγωνιστικό κομμάτι, πότε θα επιστρέψει στο 100% ο Λεσόρ.

Ας μην ειπωθεί ή αναλυθεί τι χρεώνει ποιος και σε ποιους. Ο Λεσόρ δεν είναι ακόμη έτοιμος, αισθανόταν ενοχλήσεις, μετέβη στη Γαλλία και εξετάστηκε, ενώ σύμφωνα με πηγές εξετάστηκε ξανά και στα μέρη μας ώστε να φύγουν όσα τον ταλαιπώρησαν ή και τον ταλαιπωρούν.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, ας σημειωθεί αυτό, δίνει μεγάλη σημασία στην έλευση, νέα μεταγραφή δηλαδή, του Κοσμά Κοντογιάννη, ενός στελέχους που εντάσσεται στο επιτελείο ως head physiotherapist και προέρχεται από τη Fenerbahce. Και βέβαια έχουμε και τον Γιώργο Γκοτζογιάννη που αναλαμβάνει καθήκοντα τeam manager στο Τριφύλλι, ύστερα από 14 χρόνια παρουσίας στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Γκοτζογιάννης για τους μυημένους δεν είναι άγνωστος στον χώρο του μπάσκετ. Εκανε καλή καριέρα έστω και όχι σε τοπ επίπεδο και επί σειρά ετών ήταν αρχηγός του Σπόρτιγκ, τη δεκαετία του 2000 και όταν η ομάδα των Πατησίων έδινε μάχες στην Α-2 και προσπαθούσε να ανέβει στην Α-1. Εκτοτε, ο Γκοτζογιάννης ακολούθησε άλλον δρόμο, έχει όπως λέγεται καλή σχέση με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη αλλά πάνω από όλα είναι όντως αξιόλογος και άκρως αποτελεσματικός σε όσα κάνει για την ομάδα. Κοντολογίς, όντως το έχει να λειτουργεί ως team manager και στον χώρο του μπάσκετ θεωρείται από τα πλέον ικανά στελέχη της αγοράς.

Συμπέρασμα: ο Παναθηναϊκός μοιάζει σε αρκετά επίπεδα να γυρίζει σελίδα. Και ελπίζει να καταφέρει αυτό που τόσο θέλει σε κάθε εκκίνηση της αγωνιστικής σεζόν: να πατήσει όσες παραπάνω κορυφές μπορεί!