Σε χαμηλό τέμπο κινήθηκε το πρώτο μέρος του ντέρμπι “αιωνίων” στη Λεωφόρο, καθώς και οι δύο ομάδες ήταν αρκετά προσεκτικές στο αμυντικό κομμάτι.

Στο 35′, ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Καμπελά στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο ο Ντενίζ Αϊτεκίν έδωσε κίτρινη κάρτα στον παίκτη των “ερυθρόλευκων”, θεωρώντας ότι έκανε “θέατρο”.

Στο επόμενο λεπτό ο Ντραγκόφσκι έπαιξε με τη… φωτιά, καθώς δέχθηκε πίεση από δύο παίκτες του Ολυμπιακού και πρόλαβε να παραχωρήσει το κόρνερ.

Το διαγώνιο σουτ του Ντέσερς στο 43′ δεν ανησύχησε τον Τζολάκη, ενώ ο Στρεφέτσα απείλησε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου μέρους, υπήρχε ένταση μπροστά από τη φυσούνα μεταξύ των κ.κ. Καραπαπά και Τζαβέλλα, ενώ οι Πράσινοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου με… γκολ.

Στο 48ο λεπτό, ο Μπακασέτας έβγαλε την κάθετη πάσα για τον Ντέσερς και ο Νιγηριανός επιθετικός βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Ο Ελ Κααμπί προκάλεσε ανησυχία στο Τριφύλλι στο 51ο λεπτό με την κεφαλιά του, ενώ στο 58ο λεπτό οι Πρωταθλητές Ελλάδας άγγιξαν την ισοφάριση. Ο Ποντένσε έβγαλε απίθανη πάσα για τον Ελ Κααμπί, ο οποίος έκανε το πλασέ και έστειλε τη μπάλα λίγο έξω από την εστία του Παναθηναϊκού.

Νέα σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και πάλι με τον Ελ Κααμπί υπήρξε στο 61ο λεπτό, ωστόσο ο Ντραγκόφσκι με σπουδαία επέμβαση έδιωξε τη μπάλα μετά την προσπάθεια του “κανονιέρη” των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι στο 78′ σε πτώση του Κοστίνια στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Τζούριτσιτς, ενώ ο Παναθηναϊκός απείλησε αρχικά με τον Σφιντέρσκι και στη συνέχεια με εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο Σάντσες στο 81′.

Στο 90′ ο Ελ Κααμπί έφτασε και πάλι κοντά στο γκολ, ωστόσο ο Τουμπά κατάφερε και σταμάτησε τον Μαροκινό επιθετικό!

Ο Ελ Κααμπί πήρε το… αίμα του πίσω για το χαμένες ευκαιρίες στο 92ο λεπτό, καθώς μετά από ασίστ του Ταρέμι, έκανε το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και ισοφάρισε σε 1-1.

Με μακρινό σουτ ο Ρέτσος, ήταν αυτός που απείλησε τον Παναθηναϊκό στο 96ο λεπτό στην τελευταία φάση του ντέρμπι.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια (71′ Κώτσιρας), Κυριακόπουλος (84′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (71′ Σιώπης), Μπακασέτας (75′ Σάντσες), Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς (75′ Σφιντέρσκι).

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια, Ορτέγκα, Σιπιόνι (68′ Τσικίνιο), Μουζακίτης (80′ Έσε), Νασιμέντο (57′ Ποντένσε), Στρεφέτσα (68′ Γιαζίτζι), Καμπελά (80′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.