Μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο στο 35′, με πρωταγωνιστή τον Καμπελά και τον Γερμανό διαιτητή Αϊτεκίν, αλλά και τον Varίστα που δεν διόρθωσε ως όφειλε το λάθος. Τι συνέβη;

Ο Καμπελά από αριστερά και πλάγια πέταξε την μπάλα μπροστά και πέρασε ανάμεσα από τον Καλάμπρια και τον Τετέ με τον τελευταίο να τον βρίσκει με το γόνατο και να τον ανατρέπει. Πέναλτι που όμως ο Αϊτεκίν, όχι απλά δεν είδε αλλά τιμώρησε τον Κορσικανό άσο με κίτρινη κάρτα!

Με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να απορούν και να διαμαρτύρονται στον πάγκο και τον ίδιο τον Καμπελά να λέει και να μην πιστεύει πως για αυτή την φάση δεν πήρε πέναλτι και τιμωρήθηκε και από πάνω!

Και κάπως έτσι σε ένα ντέρμπι ιδιαίτερα κλειστό με ελάχιστες φάσεις στις δύο εστίες ο διαιτητής με το έτσι θέλω αποφασίζει να μην δώσει την δυνατότητα στον Ολυμπιακό να βρει από τα 11 βήματα το γκολ που θα τον έβαζε μπροστά στο σκορ.