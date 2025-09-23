Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την ελβετική Γιούνγκ Μπόις.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Ο Πελίστρι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης για τη Βέρνη, ενώ η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα) στο Stadion Wankdorf, όπου και θα διεξαχθεί η αναμέτρηση την Πέμπτη.