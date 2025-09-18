Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (18/09) την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη και λίγες ώρες αργότερα ο 50χρονος υπηρεσιακός τεχνικός έκανε την παρθενική του προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο Κόντης βρέθηκε στο Κορωπί μαζί με το επιτελείο του, συστήθηκε σε όλους όσοι δεν γνώριζε από το προηγούμενο πέρασμά του και έπιασε αμέσως δουλειά, ενόψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21/9, 21:00).

Η διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο παραμένει αβέβαιη, καθώς θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις με τον νέο προπονητή. Πάντως, όλα δείχνουν ότι θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» τουλάχιστον ως την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος και το ματς με τον Ατρόμητο (05/10). Παράλληλα δεν αποκλείεται να παραμείνει στο τεχνικό τιμ του διαδόχου του.

Στην πρώτη του προπόνηση, το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ανάπτυξη παιχνιδιού και «διπλό» στο μισό γήπεδο. Όσοι αγωνίστηκαν στο βασικό σχήμα απέναντι στην Athens Kallithea περιορίστηκαν σε αποθεραπεία.

Αμφίβολος ο Πελίστρι

Ο Φακούντο Πελίστρι συνέχισε θεραπεία και οι πιθανότητες να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μειώνονται. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις στον δικέφαλο και μένει εκτός προπονήσεων.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Γερεμέγεφ λόγω ραγίσματος στο δάχτυλο του ποδιού του, ενώ ο Κόντης φρόντισε να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα στο Κορωπί. Στο σύντομο διάστημα μέχρι το μεγάλο παιχνίδι δύσκολα θα αλλάξει πολλά στο τακτικό κομμάτι.