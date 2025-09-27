Μετρημένος εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες, ενώ τόνισε ότι απαιτείται συλλογική ανάληψη ευθυνών.

«Πάντα μια νίκη και μια νίκη με τέτοιο σκορ και με τέτοια εμφάνιση, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Όμως είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δύσκολη ομάδα στην έδρα της. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.