Μετρημένος εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες, ενώ τόνισε ότι απαιτείται συλλογική ανάληψη ευθυνών.
«Πάντα μια νίκη και μια νίκη με τέτοιο σκορ και με τέτοια εμφάνιση, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Όμως είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δύσκολη ομάδα στην έδρα της. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
Ο τεχνικός των «πράσινων» εξήγησε και τη φιλοσοφία που θέλει από τους παίκτες του:
«Πρέπει να έχεις πίστη σ’ αυτό που κάνεις, να κινείσαι αρκετά, να έχεις τη μπάλα, να είσαι κυρίαρχος, να δημιουργείς, να ψάχνεις να βρεις την αδυναμία του αντιπάλου διαβάζοντας το παιχνίδι. Άρα, σε ένα τέτοιο ματς, το οποίο θα είναι μάλλον κλειστό και μια ομάδα μπορεί να κάτσει σε χαμηλά μέτρα και να παίζει με αντεπιθέσεις, εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στην αμυντική μετάβαση, αλλά και πολύ καλοί στο πώς θα βρούμε τρόπο να διασπάσουμε μια τέτοια άμυνα».
Για τη χρησιμοποίηση περισσότερων ποδοσφαιριστών στα τελευταία παιχνίδια, πρόσθεσε:
«Εγώ αυτό που είπα την πρώτη μέρα που μπήκα στα αποδυτήρια ήταν: “Είστε 29-30 παίκτες και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιηθείτε όλοι”. Αυτό που είπα το έκανα και δεν το έκανα γιατί το είπα έτσι απλά, αλλά γιατί πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Όλοι θα πρέπει να πάρουν ευθύνες, είτε έχουν παίξει λίγο, είτε έχουν παίξει πολύ. Να βρουν ρυθμό για να έχουμε μια ομάδα που παίζει σε τρεις διοργανώσεις».