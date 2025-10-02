Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague με στόχο το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

O Τζέντι Όσμαν προπονήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10) και ο Εργκίν Αταμάν σημείωσε ότι η συμμετοχή του στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο Τούρκος διεθνής έχει ανεβάσει στροφές και ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή.

Συγκεκριμένα, ο Αταμάν ανέφερε: «Ο Τζέντι Όσμαν έκανε μια προπόνηση και αύριο το πρωί θα δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε μετά την αυριανή προπόνηση».