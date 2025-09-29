Ο Τσέντι Όσμαν δεν προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό, καθώς συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα. Το «τριφύλλι» έχει στρέψει την προσοχή του στην πρεμιέρα της Euroleague, όπου την Τρίτη (30/9, 21:15) υποδέχεται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ, πριν ακολουθήσει η «διαβολοβδομάδα» με την Μπαρτσελόνα.

Ο Τούρκος φόργουορντ δεν είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», καθώς είχε τραυματιστεί στον προημιτελικό του EuroBasket με την Πολωνία. Αν και αγωνίστηκε στη συνέχεια απέναντι σε Ελλάδα και Γερμανία, αποκόμισε οστικό οίδημα και παραμένει εκτός κανονικού ρυθμού.

Αμφίβολος ο Τούρκος και για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα (3/10 , 21:15).