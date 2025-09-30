Ο Εργκίν Αταμάν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος στην αρχική πεντάδα τους Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Παρότι ο Τι Τζέι Σορτς έδειξε ανέτοιμος, μετά την αποχή δύο εβδομάδων λόγω ίωσης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε από νωρίς επιθετική ποικιλία. Ναν, Χολμς και Ρογκαβόπουλος σκόραραν από 4 πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά (12-12), αν και αμυντικά οι «πράσινοι» έψαχναν ισορροπίες με τρεις νέες προσθήκες στο βασικό σχήμα.

Προβλήματα στα ριμπάουντ και αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο

Η Μπάγερν κυριάρχησε στα ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο (12-4, εκ των οποίων 5 επιθετικά) και βρήκε λύσεις από τη δημιουργία των Γιόβιτς (4 ασίστ) και Μέις (3 ασίστ), με Μάικ και Γκέιμπριελ να σημειώνουν από 7 πόντους. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε οριακό προβάδισμα (23-22) χάρη στον Κέντρικ Ναν, που ολοκλήρωσε την περίοδο με 8 πόντους και 4 από τις 5 ασίστ της ομάδας του.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, δύο τρίποντα του Μπάλντουιν έδωσαν ώθηση στους Γερμανούς, όμως ο Ομέρ Γιουρτσεβέν κυριάρχησε επιθετικά (12 πόντοι με 3/3 δίποντα και 6/6 βολές), κρατώντας το «τριφύλλι» μπροστά. Παρά την αστοχία από την περιφέρεια (μόνο 2 τρίποντα, από τον Ρογκαβόπουλο), η ολοκληρωμένη παρουσία του Ναν (13 πόντοι, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ) έδωσε +6 στο ημίχρονο (47-41).

Άμυνα και Γκραντ στο προσκήνιο

Η Μπάγερν μπήκε με σερί 0-5 στην τρίτη περίοδο, αλλά ο Τζέριαν Γκραντ απάντησε με 5 συνεχόμενους πόντους. Τα ριμπάουντ συνέχισαν να προβληματίζουν, ενώ ο Χολμς φορτώθηκε γρήγορα με τρίτο φάουλ. Σε εκείνο το σημείο, ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνα με μπροστάρη τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και με διαδοχικούς πόντους του Ναν ανέβασε τη διαφορά στο +10 (60-50 στο 26’). Η απόσταση έφτασε και στο +12, αλλά στιγμές χαλάρωσης στο τέλος του δεκαλέπτου έφεραν το 68-61.

Φινάλε και καθαρή επικράτηση

Στην τέταρτη περίοδο, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έδωσε λύσεις με δημιουργία και σκορ, ο Γιουρτσεβέν συνέχισε να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ξανά με διψήφια διαφορά (72-61), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την πρεμιέρα του.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79