Το εμφατικό «διπλό» στη Βέρνη (4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις) στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όχι μόνο αποφόρτισε τον Παναθηναϊκό από την πίεση των τελευταίων εβδομάδων, αλλά άνοιξε και τον δρόμο προς τα νοκ-άουτ, που αποτελούν τον πρώτο στόχο στη διοργάνωση.

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 19:45), το «τριφύλλι» έχει μπροστά του την ευκαιρία να διπλασιάσει τις νίκες του, απέναντι στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ώστε να «στρώσει» ακόμη καλύτερα τον φετινό ευρωπαϊκό του δρόμο.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος τραυματίστηκε στην ποδοκνημική πριν το ματς με τη Γιούνγκ Μπόις, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να αποτελεί τη βασική επιθετική του αιχμή για το «τριφύλλι». Οι Ολλανδοί δεν κουβαλούν «βαριά» ευρωπαϊκή ιστορία, ωστόσο ως εκπρόσωποι της ποδοσφαιρικής τους σχολής αποτελούν πάντα επικίνδυνο αντίπαλο.

Στα θετικά, ο Γιάννης Κόντης μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, που ξεπέρασε τον ελαφρύ τραυματισμό στο γόνατο και συμμετείχε πλήρως στην τελευταία προπόνηση. Αντίθετα, εκτός μάχης θα μείνουν οι Φακούντο Πελίστρι (θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα), Σίριλ Ντέσερς, καθώς και οι Πάντοβιτς, Γερεμέγεφ, Μαντσίνι και Γεντβάι που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.