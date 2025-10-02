Στο ΟΑΚΑ εκτυλίχθηκε ένα από τα πιο απρόσμενα σενάρια των τελευταίων ετών για τον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να γνωρίζει σοκαριστική ήττα από τους Go Ahead Eagles με 2-1, σε παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Για άλλη μια φορά, ακούστηκαν συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, κλειστές ήταν οι μισές εξέδρες, λόγω έργων.

Τι έγινε στο παιχνίδι

Οι Ολλανδοί απείλησαν με τον Μπρούμ στο 10’, ενώ στο 13’ ο Τετέ έχασε τεράστια ευκαιρία με πλασέ. Ο Κυριακόπουλος δοκίμασε το πόδι του στο 24’, με τον Ντε Μπούσερ να αποκρούει, ενώ στο 28’ ο Τσέριν με κεφαλιά υποχρέωσε τον τερματοφύλακα των Ολλανδών σε μεγάλη επέμβαση. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Τετέ με υπέροχο πλασέ και ο Μπακασέτας με δυνατό σουτ έφτασαν κοντά στο γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό. Στο 55’ ο Τετέ εκτέλεσε κόρνερ, ο Σφιντέρσκι πήρε γυριστή κεφαλιά και άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι». Στο 60’ ο Πολωνός βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Ντε Μπούσερ, αλλά η άμυνα των φιλοξενούμενων έσωσε την τελευταία στιγμή.

Οι Go Ahead Eagles άρχισε να παίρνουν περισσότερα ρίσκα μετά το γκολ που δέχθηκαν και στο 66’ ο Μάργκαρετ με δυνατό σουτ έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο «αγνόησαν» οι «πράσινοι». Στο 74’ ο Κυριακόπουλος έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία και ένα λεπτό αργότερα οι Ολλανδοί χτύπησαν, καθώς ο Σμιτ με κοντινό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 82’ ήρθε η ψυχρολουσία. Η άμυνα του Παναθηναϊκού αντέδρασε κάκιστα σε νέα φάση των φιλοξενούμενων, ο Τζέιμς μοίρασε τη δεύτερη ασίστ του και ο Σμιτ με προβολή διαμόρφωσε το τελικό 1-2, υπογράφοντας την ανατροπή.

Ο Παναθηναϊκός, που μέχρι το 60’ έδειχνε να ελέγχει απόλυτα το ματς, πλήρωσε την αδράνειά του και γνώρισε μια ήττα-σοκ από την άσημη ολλανδική ομάδα, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναφορικά με το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος (86′ Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας (79′ Καλάμπρια), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (67′ Σιώπης), Τσέριν, (79′ Ταμπόρδα) Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67′ Τζούριτσιτς).

Go Ahead Eagles: Ντε Μπούσερ, Νάουμπερ, Κράμερ, Ντέιτζ, Τζέιμς, Λίντχορστ, Μεουλένστεεν, Μπρούμ, Σουράι (87′ Άντελγκααρτ), Μάργκαρετ (79′ Τβιχτ), Σμιτ (92′ Στόκερς).