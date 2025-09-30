Ομάδα

Η αγωνιστική δράση της EuroLeague ξεκινάει με «διαβολοβδομάδα». Οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι έτοιμοι για μία ακόμα απαιτιτική χρονιά και «ονειρέυονται» την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Ο Ολυμπιακός έχει μια «ισπανική» αρχή, καθώς αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη την Μπασκόνια στην Βιτόρια-Γκαστέις, ενώ την Πέμπτη ταξιδεύει στην Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την […]