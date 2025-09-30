περισσότερα σε λίγο…
Ντουμπάι BC – Παρτιζάν 89-76: Ιστορική νίκη για του Άραβες στην Euroleague
Ιδανικό ξεκίνημα για τη Ντουμπάι BC στην πρώτη της συμμετοχή στη Euroleague, καθώς επικράτησε στην έδρα της επί της Παρτιζάν με 89-76
Μπασκόνια: Το προφίλ της αντιπάλου του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε (30/9, 21:30) απο την ανανεωμένη Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague
Θετικός στον COVID-19 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
O Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα χάσει την αρχή της προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς, επειδή διαγνώστηκε με COVID-19. Την είδηση έκανε γνωστή ο general manager των «Ελαφιών» Τζον Χορστ. Ο Αντετοκούνμπο παραμένει στην Ελλάδα σε καραντίνα και θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ όταν τελειώσει αυτή για να ενισχύσει την ομάδα του.
Euroleague: Πού θα δείτε τους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Η αγωνιστική δράση της EuroLeague ξεκινάει με «διαβολοβδομάδα». Οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι έτοιμοι για μία ακόμα απαιτιτική χρονιά και «ονειρέυονται» την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Ο Ολυμπιακός έχει μια «ισπανική» αρχή, καθώς αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη την Μπασκόνια στην Βιτόρια-Γκαστέις, ενώ την Πέμπτη ταξιδεύει στην Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την […]