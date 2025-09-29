Η αγωνιστική δράση της EuroLeague ξεκινάει με «διαβολοβδομάδα». Οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι έτοιμοι για μία ακόμα απαιτιτική χρονιά και «ονειρέυονται» την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Ο Ολυμπιακός έχει μια «ισπανική» αρχή, καθώς αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη την Μπασκόνια στην Βιτόρια-Γκαστέις, ενώ την Πέμπτη ταξιδεύει στην Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου την Τρίτη, ενώ και αυτός θα βρει μια ισπανική ομάδα μπροστά του, την Μπαρτσελόνα, σε αγώνα που επίσης θα είναι γηπεδούχος.

Πού θα δείτε όλους του αγώνες της «διαβολοβδομάδας»

Τρίτη

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports 3 HD)

Ντουμπάι – Παρτιζάν (19:00 Novasports 3 HD)

Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20:45, Novasports 6 HD)

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο (21:00, Novasports Start)

Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου (21:15, Novasports 4 HD)

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης (21:45, Novasports 2 HD)

Τετάρτη

Μονακό – Ζαλγκίρις (20:30, Novasports 5 HD)

Φενέρμπαχτσε – Παρί (20:45, Novasports Prime)

Βιλερμπάν – Βαλένθια (21:00, Novasports Start)

Πέμπτη

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports 5 HD)

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports 4 HD)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός (21:45, Novasports Prime)

Παρασκευή

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε (20:00, Novasports 4 HD)

Μονακό – Ντουμπάι (20:30, Novasports Start)

Αναντολού Εφές – Χαποέλ Τελ Αβίβ (20:30, Novasports 5 HD)

Βιλερμπάν – Μπασκόνια (21:00, Novasports 2 HD)

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (21:15, Novasports Prime)

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports 6 HD)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί (22:30, Novasports 4 HD)