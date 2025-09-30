Ο Ολυμπιακός μπήκε με… σπασμένα φρένα απέναντι στη Μπασκόνια, τρέχοντας σερί 12-0 και «χτίζοντας» από νωρίς διαφορά. Πρωταγωνιστής του εντυπωσιακού ξεκινήματος ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο νατουραλιζέ γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας σημείωσε 12 πόντους στα πρώτα 12 λεπτά συμμετοχής του, με 1/2 δίποντα και 2/6 τρίποντα (ξεκίνησε με 2/2 έξω από τα 6,75). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον εμπιστεύτηκε ως βασική επιλογή στην επίθεση, με την άμυνα της Μπασκόνια να αδυνατεί να τον περιορίσει.

Η εικόνα του Ντόρσεϊ αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της εξαιρετικής αγωνιστικής του κατάστασης, με τον ίδιο να δίνει τον τόνο στο ξεκίνημα των «ερυθρολεύκων».