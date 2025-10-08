Η «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» είναι εδώ και χρόνια πραγματική… παγίδα για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» νίκησαν στη Βιτόρια ήταν τη σεζόν 2016-17, όταν επικράτησαν με 72-63.

Έκτοτε μετρούν επτά σερί ήττες απέναντι στη Μπασκόνια, ανεξαρτήτως κατάστασης της ομάδας. Ακόμη δηλαδή και ως διεκδικητές της κορυφής – όπως τις δύο προηγούμενες σεζόν – είτε και σε πιο δύσκολες χρονιές όπου πάλευαν χαμηλά στη βαθμολογία.

Η παράδοση είναι σαφώς υπέρ των Βάσκων, που έχουν 14 νίκες έναντι μόλις 4 του Παναθηναϊκού όταν παίζουν στην Ισπανία.

Από πλευράς φόρμας, το “τριφύλλι” μπαίνει στη μάχη με ρεκόρ 1-1 στην Euroleague (νίκη επί της Μπάγερν, ήττα από την Μπαρτσελόνα) και μία νίκη στη Stoiximan Basket League. Αντίθετα, η Μπασκόνια ξεκίνησε με δύο βαριές ήττες, αμφότερες με «κατοστάρες» από Ολυμπιακό (εντός) και Βιλερμπάν (εκτός).

Το μεγάλο ερώτημα είναι: θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να σπάσει την κατάρα της Βιτόρια μετά από 8 χρόνια, ή η Μπασκόνια θα συνεχίσει την παράδοση;