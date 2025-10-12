Ο Κέντρικ Ναν θα απουσιάζει από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, σήμερα (12/10) στις 19:00. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αγωνιστεί στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» δίχως τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο, έπειτα από ένα χτύπημα που δέχθηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Μπασκόνια.

Η κατάστασή του δεν κρίνεται ανησυχητική, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την πορεία του. Έτσι, η εξάδα των ξένων παικτών για τους «Πράσινους», που θα βρίσκονται στον αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, Τσεντί Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς.