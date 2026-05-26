Αν δεν τον είδες, δεν μπορείς να καταλάβεις. Ισως – μετά τον Στέλιο Μανωλά – ο πιο ολοκληρωμένος κεντρικός αμυντικός που εμφανίστηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και μισό αιώνα. Ενα «10άρι» με μαγικό αριστερό, φορώντας πανοπλία 1.92 cm. Με εξαιρετικές αποφάσεις. Ικανότητα να «χτίζει» από την πρώτη ζώνη. Δυνατός στον αέρα, αλλά και στο έδαφος. Ταχύτητα.

«Κάποιος που έπρεπε να παίξει… στη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα» συμφωνούσαν ένα μεσημέρι γύρω από το ίδιο τραπέζι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Κώστας Κατσουράνης και ο Νίκος Λυμπερόπουλος. Αρχηγοί Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2010 όταν είχε συμπληρωθεί ήδη ένας χρόνος από τη στιγμή που ο απίθανος αυτός Δραμινός κρέμασε τα παπούτσια.

Μεταξύ μας: Ολα νωρίς τα έκανε ο αγαπημένος «Βούλης» με τη χρυσή καρδιά, που εγκατέλειψε οριστικά το ποδόσφαιρο στα 33 του χρόνια πάνω στο pick της καριέρας του.

Πίσω στη Δράμα

Και σίγουρα θα θυμήθηκαν πολλοί αυτή τη λεπτομέρεια, χθες το πρωί όταν η χαρά των Ολυμπιακών για την κατάκτηση της Euroleague πάγωσε σε μια στιγμή: «Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Αντζας» ήρθε το μαντάτο. Σοκ.

Και για εκείνους που είχαν μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας του. Πολλώ δε μάλλον για τους άλλους που δεν ήξεραν τίποτα. Τα είχε αφήσει όλα πίσω του εδώ και χρόνια. Είχε γυρίσει στην πόλη του τη Δράμα. Δεν του ταίριαξαν ποτέ τα μεγάλα φώτα της πόλης. Ηθελε τον τόπο του και αυτό εξηγεί με έναν τρόπο ότι κάποιος που κέρδισε 7 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα με τον Ολυμπιακό, που έπαιξε Champions League, τελικό Euro Νέων (1999) αλλά και Euro (2008) με το εθνόσημο μας άφησε όλους με την αίσθηση ότι την αδίκησε την καριέρα του.

Ηθελε να τα τινάξει όλα μια ώρα αρχύτερα, όταν έχασε τους γονείς του. Βασικός στον Ολυμπιακό και στην Εθνική που ετοιμαζόταν για τον άθλο του 2004. Και όμως τον χειμώνα του 2003 ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 27 ετών.

Επεσαν πάνω του φίλοι και γνωστοί για να αλλάξει την απόφασή του και βρέθηκε ευτυχώς το «ενδιάμεσο» της επιστροφής του πρώτα στην τοπική Δόξα και έπειτα στην Ξάνθη για να συνεχίσει. Εδωσαν αγώνα ο αείμνηστος Σάββας Θεοδωρίδης και ο Τάκης Λεμονής για να τον πείσουν να επιστρέψει στα ερυθρόλευκα το καλοκαίρι του 2007 και να ανοίξει έναν σύντομο δεύτερο κύκλο ως το καλοκαίρι του 2009.

Η νόσος

Χθες οι περισσότεροι έμαθαν πως καιρό τώρα πάλευε παλικαρίσια με τη νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), μια εξαιρετικά σκληρή και φθοροποιό ασθένεια. Το τέρας που πήρε το όνομα του θρύλου των Γιάνκις, Λου Γκέρινγκ.

Μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις των μυών.

Καθώς οι νευρώνες αυτοί καταστρέφονται, οι μύες αδυνατίζουν και σταδιακά ατροφούν, οδηγώντας σε σοβαρή κινητική αναπηρία. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Δράμας, όπου έδωσε με αξιοπρέπεια τη δική του προσωπική μάχη, πριν υποκύψει στο μοιραίο. Στις 18 Αυγούστου θα έκλεινε τα 50 του χρόνια. Δεν πρόλαβε…

«Τίμησε τη φανέλα»

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Αντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» αντέδρασε πρώτη η ερυθρόλευκη ΠΑΕ. «Τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ερυθρόλευκη ιστορία» συμπλήρωσε η ΚΑΕ. Φίλοι και συγγενείς θα τον αποχαιρετήσουν στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.