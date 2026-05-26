Για δεκαετίες, οι φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο συνδέονταν παγκοσμίως με τη φτώχεια, τη βία και την κοινωνική ανισότητα. Σήμερα, οι ίδιες περιοχές μετατρέπονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς αλλά και viral ταξιδιωτικούς προορισμούς της Βραζιλίας, με χιλιάδες τουρίστες να αναζητούν μια πιο «αυθεντική» εμπειρία πέρα από την Copacabana και το Cristo Redentor.

Η άνοδος του λεγόμενου “favela tourism” καταγράφεται πλέον και στους αριθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου του Ρίο και της Embratur, η πόλη υποδέχθηκε μέσα στο 2025 περίπου 12,5 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια ήταν από άλλες χώρες, αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 45% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, η πολιτεία του Ρίο κατέγραψε συνολικά 2,19 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 43,7% μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ενώ μόνο τον Ιανουάριο του 2026 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 17%.

Και ενώ έως τώρα τα σημεία ενδιαφέροντος ήταν η Copacabana, το Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή και το Sugarloaf Mountain, πλέον όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν κάτι διαφορετικό: μια πιο «ωμή», ανθρώπινη και αυθεντική εμπειρία της Βραζιλίας.

Επίκεντρο αυτής της νέας τάσης φαίνεται πως είναι η Rocinha, η μεγαλύτερη φαβέλα της Βραζιλίας. Στη Rocinha μάλιστα πια λειτουργούν πλέον οργανωμένα tours με ντόπιους οδηγούς, rooftop εμπειρίες με θέα ολόκληρο το Ρίο, street food διαδρομές, capoeira performances, γκαλερί τοπικών καλλιτεχνών και μουσικά events. Ξεναγοί που παλαιότερα εργάζονταν ως οδηγοί μοτοταξί ή σε χειρωνακτικές δουλειές δηλώνουν ότι σήμερα ζουν αποκλειστικά από τον τουρισμό.

Οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο και τα videos τους που γίνονται viral στο TikTok και το Instagram έχουν εκτοξεύσει τη δημοτικότητα περιοχών όπως το περίφημο “Porta do Céu”.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πολλοί ταξιδιώτες δηλώνουν πως θέλουν να γνωρίσουν το «πραγματικό Ρίο» και όχι μόνο τα πολυτελή τουριστικά σημεία της πόλης. Ωστόσο, η νέα αυτή τάση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αντιπαράθεση. Κριτικοί μιλούν για «τουρισμό της φτώχειας», ενώ κάτοικοι των φαβελών απαντούν πως η νέα αυτή τάση του τουρισμού δημιουργεί εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας και δίνει στους ίδιους τη δυνατότητα να αφηγηθούν τη δική τους πραγματικότητα.

Kοινωνιολόγοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την άλλη πλευρά, προειδοποιούν πως υπάρχει ο κίνδυνος οι φαβέλες να μετατραπούν σε «σκηνικό εξωτικής φτώχειας» για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.