Με γενικά καλοκαιρινό σκηνικό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η αστάθεια θα κάνει αισθητή την παρουσία της κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα, όπου θα εκδηλώνονται κατά τόπους βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αίθριος καιρός την Τετάρτη με τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά

Γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός την Τετάρτη 27 Μαΐου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τοπικές νεφώσεις και απογευματινές μπόρες

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της δυτικής Ελλάδας.

Περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά, ενώ θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι και η θερμοκρασία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά τμήματα θα αγγίξει τους 31 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.

Τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 28 Μαΐου: Άνοδος της θερμοκρασίας και αστάθεια κυρίως στα ορεινά

Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός και την Πέμπτη, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ νεφώσεις θα επηρεάσουν την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 27 με 31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 29 Μαΐου: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες, ενώ στην Πελοπόννησο είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες.