Ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμαλί, ανέφερε ότι η FIFA έχει διαβεβαιώσει πως όλοι οι Ιρανοί διεθνείς θα λάβουν βίζα προκειμένου να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026, παρότι οι τρεις αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ISNA, ο υπουργός υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει εγγυηθεί πως δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο στη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων εισόδου για την αποστολή του Ιράν.

BREAKING – Iran FA President Mehdi Taj confirms after several meetings with FIFA it’s been agreed: – Iran training camp MOVED from Tucson, Arizona to Tijuana, Mexico. – This should resolve most Visa issues as Iran will only land in the USA to play matches & immediately leave… https://t.co/yYLd2CJPQ6 — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) May 23, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τη συμμετοχή της ιρανικής εθνικής ομάδας στη διοργάνωση, λόγω της έντασης στις σχέσεις Ιράν και ΗΠΑ, στον απόηχο των πρόσφατων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

Αρχικά, το Ιράν είχε προγραμματίσει να εγκατασταθεί στο Τούσον κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ωστόσο στη συνέχεια έλαβε έγκριση από τη FIFA για χρήση προπονητικού κέντρου στην Τιχουάνα, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, σημείωσε ότι η επιλογή αυτή διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία των βίζας. Παράλληλα, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της αποδέχθηκε τη φιλοξενία της αποστολής.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, το Ιράν θα δώσει όλα τα παιχνίδια του ομίλου του επί αμερικανικού εδάφους: απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες (15 Ιουνίου), στο Βέλγιο (21 Ιουνίου) και στην Αίγυπτο στο Σιάτλ (26 Ιουνίου).

Ο Ιρανός υπουργός τόνισε επίσης ότι η διοργανώτρια χώρα έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει την είσοδο όλων των αποστολών, συμπεριλαμβανομένων παικτών, τεχνικού επιτελείου, στελεχών και δημοσιογράφων. Υπενθυμίζεται ότι οι διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν διακοπείσες από το 1980, μετά την κρίση ομηρίας στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη.