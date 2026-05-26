Σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διάρκεια σωματικού ελέγχου πριν από την εισαγωγή του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου, από υπόχρεο, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου. Σύμφωνα με την καταγγελία της, εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της μετά το περιστατικό.

Κατά την απολογία του, ο νοσηλευτής αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα της υπηρεσίας του.

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου, επισημαίνοντας στην αγόρευσή της ότι ο νοσηλευτής «ξέφυγε» και ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα τρόπο.