Παρά τις σκληρές αμερικανικές κυρώσεις και τις συνεχείς προσπάθειες της Δύσης να περιορίσει τα έσοδά του, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανή την οικονομία του και να χρηματοδοτεί το κρατικό του σύστημα μέσω ενός σύνθετου και ιδιαίτερα ευέλικτου διεθνούς δικτύου συναλλαγών. Στον πυρήνα αυτού του μηχανισμού βρίσκονται οι πωλήσεις πετρελαίου προς την Κίνα, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε κινεζικά γουάν και η ολοένα αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις και στοιχεία του United States Department of the Treasury, η Τεχεράνη έχει δημιουργήσει ένα πολύπλοκο οικονομικό σύστημα που της επιτρέπει να μετατρέπει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από εξαγωγές πετρελαίου χωρίς να περνά από το παραδοσιακό δυτικό τραπεζικό σύστημα. Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε δίκτυα ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, εταιρειών-βιτρίνα και διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται κυρίως σε πόλεις και χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και διάφορες περιοχές της Κίνας.

Η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται κυρίως στη στενή ενεργειακή σχέση με την Κίνα. Παρότι οι αμερικανικές κυρώσεις θεωρητικά περιορίζουν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, μεγάλες ποσότητες ιρανικού αργού συνεχίζουν να καταλήγουν στην κινεζική αγορά μέσω έμμεσων διαδρομών, μεταφορτώσεων και αδιαφανών εμπορικών μηχανισμών. Συχνά το πετρέλαιο μεταφέρεται μέσω δεξαμενόπλοιων που αλλάζουν σημαίες, ιδιοκτησιακά σχήματα ή ακόμα και συστήματα εντοπισμού, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό της προέλευσής του.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο σε κινεζικά γουάν αντί για δολάρια, γεγονός που μειώνει δραστικά την έκθεση του Ιράν στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα γουάν στη συνέχεια μετατρέπονται μέσω ειδικών εταιρειών συναλλάγματος ή χρησιμοποιούνται απευθείας για αγορές κινεζικών προϊόντων, εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Η χρήση του κινεζικού νομίσματος αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αποδολαριοποίησης που προωθούν χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν. Η Ουάσινγκτον ανησυχεί ότι τέτοια δίκτυα υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων και ενισχύουν τη δημιουργία παράλληλων διεθνών χρηματοοικονομικών συστημάτων εκτός δυτικού ελέγχου.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και τα κρυπτονομίσματα. Το Ιράν συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν επενδύσει έντονα στην εξόρυξη Bitcoin και άλλων ψηφιακών νομισμάτων, αξιοποιώντας το σχετικά φθηνό ενεργειακό κόστος στο εσωτερικό της χώρας. Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται τόσο ως μέσο μεταφοράς κεφαλαίων όσο και ως εργαλείο αποφυγής τραπεζικών περιορισμών και διεθνών ελέγχων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα ψηφιακά νομίσματα δίνουν τη δυνατότητα σε κρατικούς ή παρακρατικούς μηχανισμούς να πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές χωρίς τη διαμεσολάβηση δυτικών τραπεζών ή του συστήματος SWIFT. Παρότι η χρήση τους δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, προσφέρει σημαντική ευελιξία σε καθεστώτα που βρίσκονται υπό κυρώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι χερσαίες διαδρομές διακίνησης πετρελαίου μέσω Πακιστάν και άλλων γειτονικών περιοχών. Μέρος του ιρανικού πετρελαίου διακινείται εκτός επίσημων θαλάσσιων οδών, μέσα από ένα δίκτυο μεταφορών που συχνά λειτουργεί στη «γκρίζα ζώνη» της διεθνούς αγοράς ενέργειας. Οι διαδρομές αυτές καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την επιβολή αποτελεσματικών περιορισμών από τις δυτικές κυβερνήσεις.

Η δυνατότητα του Ιράν να διατηρεί ενεργές τέτοιες οικονομικές διαδρομές αποδεικνύει τα όρια των διεθνών κυρώσεων σε έναν ολοένα πιο πολυπολικό κόσμο. Παρά τις πιέσεις, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να προσαρμοστεί, δημιουργώντας ένα υβριδικό οικονομικό μοντέλο που συνδυάζει ενέργεια, ασιατικά νομίσματα, ανεπίσημα δίκτυα εμπορίου και ψηφιακή χρηματοδότηση.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ή τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Αφορά και τη σταδιακή διαμόρφωση ενός εναλλακτικού παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, στο οποίο χώρες υπό κυρώσεις αποκτούν όλο και περισσότερα εργαλεία για να παρακάμπτουν τον έλεγχο του δολαρίου και των δυτικών τραπεζών.