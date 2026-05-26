Ανεμοστρόβιλος σκόνης έκανε την απρόσμενη εμφάνισή του στη Φλόριντα, μετατρέποντας για λίγα λεπτά ένα ήρεμο τοπίο σε σκηνή έντασης.

Με καθαρό ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, ο ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, προκαλώντας αιφνιδιασμό στους κατοίκους και τους περαστικούς. Πολλοί εγκατέλειψαν βιαστικά το σημείο, χωρίς να γνωρίζουν την ένταση ή την έκταση που θα μπορούσε να λάβει το φαινόμενο.

Οι λεγόμενοι ανεμοστρόβιλοι σκόνης δημιουργούνται όταν ο θερμός αέρας κοντά στο έδαφος ανυψώνεται απότομα, σχηματίζοντας ισχυρά ανοδικά ρεύματα. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, τα ρεύματα αυτά αρχίζουν να περιστρέφονται, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική δίνη.

Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά, προτού το φαινόμενο εξασθενήσει. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ένταση αυξάνεται, προκαλώντας αναστάτωση και μικρές ζημιές σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο.

