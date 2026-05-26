Ανεμοστρόβιλος σκόνης έκανε την απρόσμενη εμφάνισή του στη Φλόριντα, μετατρέποντας για λίγα λεπτά ένα ήρεμο τοπίο σε σκηνή έντασης. Just a little Florida dust devil 🌪️ pic.twitter.com/RIcVD4aUcF — AccuWeather (@accuweather) May 25, 2026

Με καθαρό ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, ο ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, προκαλώντας αιφνιδιασμό στους κατοίκους και τους περαστικούς. Πολλοί εγκατέλειψαν βιαστικά το σημείο, χωρίς να γνωρίζουν την ένταση ή την έκταση που θα μπορούσε να λάβει το φαινόμενο.

Οι λεγόμενοι ανεμοστρόβιλοι σκόνης δημιουργούνται όταν ο θερμός αέρας κοντά στο έδαφος ανυψώνεται απότομα, σχηματίζοντας ισχυρά ανοδικά ρεύματα. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, τα ρεύματα αυτά αρχίζουν να περιστρέφονται, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική δίνη.

STORM DAMAGE 💨🌪️: Intense winds swept through Cape Coral, Florida, sending furniture and debris flying. Some items were carried into a nearby canal. The National Weather Service said that the region was likely impacted by a landspout tornado.#torando #Florida #wind… pic.twitter.com/6x97Hf00Ms — FOX Weather (@foxweather) May 24, 2026

Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά, προτού το φαινόμενο εξασθενήσει. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ένταση αυξάνεται, προκαλώντας αναστάτωση και μικρές ζημιές σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο.