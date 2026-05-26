Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγε στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εν όψει νέων πληγμάτων κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία είχε δεχθεί επίθεση και την προηγούμενη ημέρα.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», ανέφερε στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι. Η ανάρτηση συνοδευόταν από προειδοποίηση για επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του θα κλιμακώσει τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, η παραστρατιωτική οργάνωση αγνόησε τις προειδοποιήσεις να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, γεγονός που, όπως εκτιμάται, ενδέχεται να απειλήσει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ -Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, σε δημοσίευμα του το Reuters την Δευτέρα (25/5/26) έκανε λόγο ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν μπορεί να επηράσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά για τις διπραγματεύησεις με το Ιράν.