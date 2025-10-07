Ο Γάλλος σταρ των Ερυθρόλευκων Έβαν Φουρνιέ αντιμετωπίζει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην ποδοκνημική και η παρουσία του στα παρκέ των δύο επόμενων αγώνων του Ολυμπιακού δεν είναι σίγουρη.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την «νεοφώτιστη» Dubai BC για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague την Παρασκευή, ενώ την Κυριακή υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League.

Ο Φουρνιέ σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όπως όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και αύριο, στην προγραμματισμένη ομαδική προπόνηση της ομάδας, θα είναι εκεί. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αλλά και ο ίδιος αύριο θα ξέρουν σίγουρα για την παρουσία του στον αγώνα με την Dubai BC, όμως ήδη εικάζεται πως οι πιθανότητες της συμμετοχής του Γάλλου στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό είναι υψηλές.