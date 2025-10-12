Ιστορία έγραψε σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού. Στο πρώτο παιχνίδι τις Ιστορίας τους, οι «Ερυθρόλευκες» συνέτριψαν με σκορ 10-0 τον Εθνικό Καλαμάτας εκτός έδρας, για την 1η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής. Η Βενιαμίν με 4 γκολ και η Λόγου με 4 ασίστ ήταν οι καλύτερες παίκτριες για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Το ιστορικό πρώτο γκολ πέτυχε η Ματζάνα, ενώ η Βενιαμίν πέτυχε χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο στη συνέχεια, με το σκορ να γράφει 4-0 στη λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μισιρλή έκανε το 5-0, η Βενιαμίν έβαλε και τέταρτο γκολ, η Λόγου έκανε το 7-0, η Τζανή έβαλε το όγδοο γκολ, ενώ η Γιάννου πέτυχε δύο τέρματα για να διαμορφώσει το τελικό 10-0.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Τάσος Φλέγγας, δήλωσε:

«Ηταν ένα ιστορικό παιχνίδι. Είναι χαρά μας που ήμασταν μέλος σε αυτό το πρώτο ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο επίσημο του τμήματος. Σίγουρα, είμαστε χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς, στόχος μας είναι να παίζουμε πειστικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό και επιθετικό. Νομίζω, σήμερα, τα είχαμε σε αρκετά καλό βαθμό. Σίγουρα, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες μου τις παίκτριες και γενικά, να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Η στήριξη είναι τεράστια και μπορώ κάνω πράξη το έργο μου πολύ πιο εύκολα».