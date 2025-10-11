Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα εύκολο πέρασμα από την έδρα του Αλίμου, επικρατώντας με 26-7, για τη 2η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Δεκατέσσερις ημέρες πριν από τη μεταξύ τους συνάντηση στη φάση των ομίλων του Champions League, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Άλιμο.

Με ώθηση από τον κόσμο τους στην έδρα του Αλίμου, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε άνετα στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη, με τέσσερα γκολ έκαστη.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 5-1, με γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη, με τις γηπεδούχες να μειώνουν σε 5-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Στην δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» πάτησε «γκάζι» και με επί μέρους σκορ 7-0, ξέφυγε με +10, με την Σιούτη να διαμορφώνει το 12-2 του ημιχρόνου, με σουτ από την περιφέρεια.

Ίδιο σκηνικό και στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο «έκλεισε» με +15 (5-20) για τις «ερυθρόλευκες», με γκολ της Κουρέτα . Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός «εκτόξευσε» το προβάδισμά του στο +19, με την Κουρέτα να «γράφει» το τελικό 26-7.