Από πού θα ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου Ολυμπιακός 2026-27; Και πόσο ρεαλιστική είναι η αίσθηση πως ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει πλάι στον «ισχυρό» κορμό που υπάρχει σε αυτά τα δυόμισι χρόνια του στον Ρέντη να ποντάρει στην αγορά της πατρίδας του για την ενίσχυση του ρόστερ;

Προφανώς σε αυτές τις ερωτήσεις απαντήσεις μπορεί να φέρει μόνο ο χρόνος. Είναι αλήθεια όμως δυο πράγματα αυτές τις μέρες σε φόντο ερυθρόλευκο.

Το πρώτο ότι ο οργανισμός σε καθημερινή βάση προχωρά ένα σωρό θέματα με θέα στην επόμενη αφετηρία του. Και το δεύτερο, ότι στην Ισπανία εκτιμούν ότι ο 65χρονος προπονητής έχει ξεκινήσει την επικοινωνία με ποδοσφαιριστές. Οτι κινείται με βάση μια ήδη καταρτισμένη λίστα.

Το παράδειγμα του Ουνάι Λόπεθ είναι χαρακτηριστικό. Οι Ιβηρες έφεραν στο προσκήνιο την περίπτωση του 30χρονου μέσου που το βράδυ στη Λειψία με τα χρώματα της Ράγιο Βαγιεκάνο θα παίξει στον τελικό του Conference League κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Μένει ελεύθερος ο Βάσκος από το Σαν Σεμπαστιάν. Ερχεται από συνεπέστατη σεζόν (42 συμ., 2 γκολ, 5 ασίστ) και όπως φαίνεται είναι έτοιμος για να παίξει για πρώτη φορά μακριά από τη χώρα του.

Για εκείνον θα ήταν απίθανο να είναι ένα μέγεθος όπως ο Ολυμπιακός. Να είναι για τον σεβάσμιο Μέντι. Και το καλύτερο; Πλάι στον φίλο του Ντάνι Γκαρθία. Τους είχε κάποτε ο Γκαίθκα Γκαριτάνο «δίδυμο» στα μισά του γηπέδου για την Αθλέτικ.

Εχουν 50 ματς ο ένας πλάι στον άλλον. Ο Ντάνι ανασταλτικός, ο Ουνάι «δημιουργικός», βάση των χαφ στο 4-2-3-1.

Μαζί με τον Ντάνι

Εχει εισηγηθεί την παραμονή του Γκαρθία ο Μεντιλίμπαρ – τελειώνει το συμβόλαιο του 36χρονου. Αν επιβεβαιωθούν οι Ισπανοί ότι ο Ουνάι Λόπεθ μπορεί να αποτελέσει την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή των Ερυθρόλευκων;

Τότε μπορεί όντως οι δυο τους να βρεθούν ξανά έπειτα από χρόνια. Συμπαίκτες. Στα ίδια χρώματα. Στο ίδιο «rotation». Και μιας και μιλάμε για τα μισά του γηπέδου;

Εχει ο Ολυμπιακός Εσε, Μουζακίτη, δεδομένους. Υπάρχει ο Νασιμέντο που είναι πολύ πιθανό να δοθεί κάπου δανεικός. Μπορεί τη θέση του να την πάρει ο Βάσκος της Ράγιο.

Οπως υπάρχει περίπτωση να προστεθεί Ισπανός και στους εξτρέμ, αλλά και Ισπανός στην άμυνα.

Ξανά για Χιλ

Ηδη από το φύλλο της Δευτέρας αναφέραμε ότι ο υποβιβασμός της Χιρόνα φέρεται να έβαλε εκ νέου στο τραπέζι τον Μπράιαν Χιλ. Τον 25χρονο winger που και τα δύο καλοκαίρια που προηγήθηκαν εμφανίστηκε ως στόχος του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό.

Το 2024, αφήνοντας την Τότεναμ με δανεισμό, επέλεξε τη Χιρόνα. Το περασμένο καλοκαίρι οι Ισπανοί τον αγόρασαν με 6 εκατ. ευρώ. Την Κυριακή όμως υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία και είναι σίγουρο πως δεν μπορούν να αντέξουν το συμβόλαιό του.

Είναι 5 φορές διεθνής με την Ισπανία και έχει παίξει στο παρελθόν σε δύο ομάδες για τον Μεντιλίμπαρ. Στην Εϊμπάρ τη σεζόν 2020-21 και στην Σεβίλλη το 2023.

Τον έχει σε εκτίμηση ο έμπειρος προπονητής που συνήθιζε να τον χρησιμοποιεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ. Αρα δεν είναι παράξενο να τον έχει και στη (φετινή) λίστα του.

Η περίπτωση του Μαρμόλ

Και για την άμυνα; Και εδώ προκύπτει ένα σενάριο από την Ισπανία. Για μια περίπτωση που έχει κοινά στοιχεία με αυτήν του Ουνάι Λόπεθ. Τελείωσε το συμβόλαιο του Μίκα Μαρμόλ με τη Λας Πάλμας.

Ο 25χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ, προϊόν της «Μασία» που γράφτηκε ξανά και ξανά τους προηγούμενους μήνες ως «η πρώτη επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό».

Και που αρχές Φλεβάρη εμφανίζονταν μια ανάσα από τη Ρόμα. Ο Μαρμόλ βρέθηκε στην Τενερίφη για τη Λας Πάλμας το 2023. Ουσιαστικά υπό καθεστώς συνιδιοκτησίας καθώς η Μπαρτσελόνα μέχρι και τώρα έχει το 50% των δικαιωμάτων του.

Πέρυσι η Χιρόνα έδωσε 10 εκατ. ευρώ να τον αποκτήσει, αλλά δεν προχώρησε. Ο αριστεροπόδαρος στόπερ λοιπόν επέλεξε να περιμένει. Και να φύγει ως ελεύθερος έχοντας όλες τις δυνατές επιλογές στο καλοκαίρι του.

Πάει Μουντιάλ ο Ελ Κααμπί

Στο μεταξύ αργά χθες βράδυ η εθνική ομάδα του Μαρόκο ανακοίνωσε την αποστολή για το παγκόσμιο κύπελλο των ΗΠΑ. Και επιβεβαιώθηκε πως θα είναι εκεί ο Αγιούμπ ελ Κααμπί.

Ο άσος του Ολυμπιακού που χθες έβαλε δύο γκολ στο φιλικό 5-0 επί του Μπουρούντι. Στην καριέρα του με το εθνόσημο έχει σκοράρει 32 γκολ σε 68 εμφανίσεις.

Το Μαρόκο στον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία (14/06/26, 01.00), τη Σκωτία (20/06/26, 0100) και την Αϊτή (25/06/26, 01.00).

Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ, του Κατάρ, το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε ως τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.