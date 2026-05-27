Οι Ιταλοί επανέφεραν χθες στην επικαιρότητα, ύστερα από μήνες, την περίπτωση του Φεντερίκο Μπάρμπα για τον Άρη.

Ο 32χρονος ιταλός κεντρικός αμυντικός είχε απασχολήσει έντονα τους Θεσσαλονικείς τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Πέδρο Αλβαρο αποχώρησε στα μισά της σεζόν και οι Θεσσαλονικείς αναζητούσαν τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου μέσα στον χειμώνα, αλλά η Περσίμπ από την Ινδονησία δεν επέτρεψε στον Μπάρμπα να αποχωρήσει.

Αυτή τη φορά το όνομα του Μπάρμπα δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται – για την ώρα τουλάχιστον – στο πλάνο της ομάδας, έχοντας ρίξει το βάρος σε άλλες περιπτώσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αρης έχει ήδη σχηματίσει μία λίστα επιλογών για το κέντρο της άμυνας, δίχως να έχει κατασταλάξει ακόμα στις δύο κινήσεις που θα γίνουν σίγουρα για αυτές τις δύο θέσεις.

Από την άλλη, φαίνεται να είναι πολύ πιο σίγουρος όσον αφορά τη μεσαία γραμμή του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φέρεται να έχει λοκάρει σε δύο χαφ και με τον έναν να προέρχεται σίγουρα από την αγορά του εξωτερικού. Οι Ράτσιτς και Χόνγκλα αποτελούν τη βάση της μεσαίας γραμμής για τη νέα σεζόν.

Ωστόσο το βάθος… ελέγχεται αφού ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν φαίνεται να είναι στο πλάνο της σεζόν, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν οι «μικροί» Νινγκ, Βοριαζίδης και Παπασαραφιανός. Οσον αφορά το κέντρο και συγκεκριμένα τη θέση του επιτελικού μέσου, ο Αρης εξετάζει από καιρό και την περίπτωση του Χόρχε Πόμπο, ο οποίος μένει ελεύθερος μετά την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε στην Κηφισιά.

Ο Ισπανός αρέσει στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι τον τσεκάρουν περισσότερο ως εναλλακτική επιλογή αλλά δίχως να έχουν αποφασίσει εάν θα κάνουν κίνηση.