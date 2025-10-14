«Σοκ» επικρατεί στην Μπαρτσελόνα λίγο πριν τα ματς με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επέστρεψε από τις διεθνείς του υποχρεώσεις όντας τραυματίας, αντιμετωπίζωντας θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Ο 37χρονος επιθετικός αγωνίστηκε σε όλη την διάρκεια του αγώνα της Πολωνίας ενάντια στη Λιθουανία, μάλιστα σκοράροντας στο 64ο λεπτό.

Η ενημέρωση των Κατανλανών δεν διευκρινίζει το μέγεθος του τραυματισμού ούτε το διάστημα που θα μείνει ο Πολωνός εκτός αγωνιστικής δράσης. Όμως θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα χάσει τα δύο σημαντικά ματς των Μπλαουγκράνα ενάντια σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, στις 21 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου αντίστοιχα.