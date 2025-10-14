«Σοκ» επικρατεί στην Μπαρτσελόνα λίγο πριν τα ματς με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επέστρεψε από τις διεθνείς του υποχρεώσεις όντας τραυματίας, αντιμετωπίζωντας θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Ο 37χρονος επιθετικός αγωνίστηκε σε όλη την διάρκεια του αγώνα της Πολωνίας ενάντια στη Λιθουανία, μάλιστα σκοράροντας στο 64ο λεπτό.

Η ενημέρωση των Κατανλανών δεν διευκρινίζει το μέγεθος του τραυματισμού ούτε το διάστημα που θα μείνει ο Πολωνός εκτός αγωνιστικής δράσης. Όμως θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα χάσει τα δύο σημαντικά ματς των Μπλαουγκράνα ενάντια σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, στις 21 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Τελευταία Νέα