Με φόντο τα σοβαρά επεισόδια ξεκινά ο αγώνας ανάμεσα σε Αϊντχόφεν και Νάπολι στο Philips Stadion, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από ιταλικά και ολλανδικά μέσα.

H αστυνομία της Ολλανδίας προχώρησε στη σύλληψη 180 οπαδών της ιταλικής ομάδας.

Οι συλλήψεις έγιναν λόγω επεισοδίων που προκάλεσαν οι οπαδοί της Νάπολι στο κέντρο της πόλης, χωρίς όμως να υπάρξει συμπλοκή με φιλάθλους της Αϊντχόφεν.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της αστυνομίας για απομάκρυνση από την περιοχή, εκείνοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν.

Η παρέμβαση των αρχών έγινε με βάση τον κανονισμό που απαγορεύει τις μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις. Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρχαν και άτομα χωρίς εισιτήριο για τον αγώνα.