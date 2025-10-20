Το μεγαλύτερο «αγκάθι» από τη νίκη επί της AEK είναι η κατάσταση του Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Ρώσος μέσος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ντέρμπι πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού, μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στους μυϊκούς τραυματισμούς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς φαίνεται ότι ο παίκτης πρόλαβε τον σοβαρότερο τραυματισμό, μια θλάση δηλαδή μεγάλου βαθμού.

Ωστόσο, η οριστική εικόνα της κατάστασής του και το αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Λιλ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις αυριανές εξετάσεις. Η ενδεχόμενη απουσία του θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεδομένης της σημασίας του στο αμυντικό και επιθετικό transition του ΠΑΟΚ.

Συνεχίζει με Τσιφτσή και στην Γαλλία

Στο τέρμα, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη αφού ο Γίρι Παβλένκα δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι στη Γαλλία, γεγονός που δίνει ξανά τη φανέλα βασικού στον Χρήστο Τσιφτσή.

Ο νεαρός τερματοφύλακας έχει αποδειχθεί φύλακας-άγγελος της εστίας στα πρόσφατα ντέρμπι, μετρώντας 135 λεπτά (90′ με Ολυμπιακό και 45′ με ΑΕΚ) χωρίς να δεχτεί γκολ. Η συνέχιση αυτής της αμυντικής σταθεράς είναι ζωτικής σημασίας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει έναν ποιοτικό και επικίνδυνο αντίπαλο.

Rotation με… άρωμα γαλλικό

Δεδομένου του εξαντλητικού ρυθμού των τελευταίων εβδομάδων και της ανάγκης για διαχείριση δυνάμεων, ο προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον στο αρχικό σχήμα απέναντι στη Λιλ.

Σκοπός του είναι να φρεσκάρει την ενδεκάδα και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν επιβαρύνθηκαν στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Στην ενδεκάδα αναμένεται να επιστρέψουν ή να πάρουν ευκαιρίες παίκτες όπως ο Φέντορ Τσάλοφ, ο Γιάννης Μιχαηλίδης: Ο νεαρός στόπερ αναμένεται να δώσει ανάσες σε έναν εκ των βασικών κεντρικών αμυντικών και ο Γκρεγκ Τέιλορ ή ο Ζοάν Σάστρε στα άκρα της άμυνας, με στόχο την ταχύτητα και την αμυντική συνέπεια απέναντι στους Γάλλους.

Το στοίχημα για τον Λουτσέσκου είναι να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ ξεκούρασης και αγωνιστικής συνοχής, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεωρητικά είναι το φαβορί του ομίλου.