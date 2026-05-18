Ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τη Δευτέρα στην εφημερίδα The Post, δήλωσε ότι «δεν είναι ανοιχτός» σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Με δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί πως το Ιράν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία περισσότερο από ποτέ, επειδή ξέρουν τι θα συμβεί σύντομα» είπε ο Τραμπ, σε μια φράση που ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Αναφερόμενος στη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα μπορούσε να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, επανέλαβε: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή».

Επιστρέφοντας από την Κίνα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε το Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, συζητώντας με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του τα επόμενα βήματα έναντι του Ιράν. Νέες συναντήσεις αναμένονται την Τρίτη, ενώ πολιτικοί σύμμαχοί του, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον παροτρύνουν να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς η διπλωματία δείχνει να έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

Η απάντηση του Ιράν στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αναθεωρημένη απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνει νέους όρους και απαιτήσεις. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Axios, χαρακτήρισε την απάντηση «ανεπαρκή» και προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ «θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση με βόμβες».

Όπως μετέδωσαν τα Al-Arabiya και Al-Hadath, η Τεχεράνη ζητά μακροχρόνια εκεχειρία πολλών φάσεων και μια πολιτική διατύπωση της συμφωνίας που θα διαφυλάσσει το γόητρο της χώρας. Παράλληλα, φέρεται να προτείνει σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με εγγυήτριες χώρες το Πακιστάν και το Ομάν, διαχωρίζοντας το ζήτημα του θαλάσσιου διαδρόμου από το θέμα του πυρηνικού προγράμματος.

Μεταφορά ουρανίου και οικονομικές παραχωρήσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιρανική πλευρά φέρεται να συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο —περίπου 400 κιλά— θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση, το Ιράν φαίνεται να υπαναχώρησε, ζητώντας πλέον οικονομικές παραχωρήσεις. Παράλληλα, ιρανική πηγή υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εξαιρέσουν προσωρινά την Τεχεράνη από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως μετέδωσε το Reuters.

Αμερικανός αξιωματούχος: Ανεπαρκής η πρόταση της Τεχεράνης

Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσινγκτον αμερικανός αξιωματούχος του επικαλείται ο ιστότοπος Axios, λέγοντας πως αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

Το Ιράν υπέβαλε μια αναθεωρημένη πρόταση για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής, δήλωσαν στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και καλά ενημερωμένη πηγή.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιρανική αντιπρόταση, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ την Κυριακή το βράδυ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση των υφιστάμενων αποθεμάτων του.

Αν και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν ορισμένες κυρώσεις για το πετρέλαιο σε βάρος του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι καμία άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει «δωρεάν» χωρίς αμοιβαίες ενέργειες από το Ιράν.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή κατάσταση σήμερα. Η πίεση ασκείται σε αυτούς να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν μια μικρή προσπάθεια. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε μια συζήτηση μέσω βομβών, κάτι που θα είναι κρίμα», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά έμμεσες συνομιλίες για συμφωνήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.